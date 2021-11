Calciomercato Juventus, sgambetto all’Inter ma c’è il doppio rifiuto

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di assoluto valore: doppio rifiuto in casa Inter

Saranno settimane intense per la Juventus, che dovrà fare il punto della situazione dopo che il girone d’andata si sta avviando al termine. Così in vista della sessione invernale potrebbero arrivare colpi entusiasmanti.

La dirigenza bianconera starebbe così pensando di rinforzare, in particolar modo, la retroguardia per arrivare ad elementi di assoluto valore. La suggestione sarebbe quella di Federico Dimarco, che si sta imponendo anche con la maglia dell’Inter dopo l’exploit in prestito all’Hellas Verona. Sia come terzo nella difesa di Simone Inzaghi che come laterale a cinque, il nerazzurro subito ha offerto prestazioni molto interessanti trovando già il gol in diverse occasioni.

Calciomercato Juventus, Dimarco giura amore eterno all’Inter

La Juventus ci aveva provato pensando così ad un rinforzo giovane, pronto per l’immediato ma fondamentale anche in ottica futura. Il suo profilo è stato seguito già in passato con la possibilità di uno scambio di prestiti, ma alla fine è arrivata la doppia risposta negativa sia da parte della società nerazzurra che del giocatore.

Fin da piccolo Dimarco ha svelato di essere stato un tifoso nerazzurro: un vero e proprio sogno difendere i colori della sua squadra del cuore. L’Inter crede tanto in lui: col passare degli anni la sua maturazione si sta avviando a livelli alti.

La Juventus dovrà virare su altri obiettivi di mercato per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, che intende risalire in fretta in classifica.