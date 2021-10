La Juventus vuole provare a strappare all’Inter uno dei giocatori rivelazione di inizio stagione dei nerazzurri. Proposto uno scambio

La Juventus, in questo avvio di stagione, sembra aver ritrovato il miglior Alex Sandro. Il brasiliano, che nelle scorse stagioni aveva avuto un calo nelle prestazioni, è sempre stato protagonista di ottime prove e il feeling con Massimiliano Allegri potrebbe aver inciso. Sulla fascia sinistra, però, i bianconeri non hanno un rincalzo che possa far recuperare le energie a Sandro. Pellegrini, infatti, sembra ancora acerbo per essere considerato affidabile in partite di alto livello. Per questo motivo, i dirigenti bianconeri, stanno pensando di acquistare un giocatore che possa integrarsi con l’ex Porto e, in prospettiva, raccoglierne l’eredità.

La Juventus vuole Dimarco e propone uno scambio all’Inter

Il giocatore che vorrebbero i bianconeri è Federico Dimarco dell’Inter. Il terzino è una delle rivelazioni di inizio stagione dei nerazzurri e potrebbe rappresentare un’ottima soluzione per la fascia sinistra della Juventus. Per portarlo a Torino, Nedved e Cherubini vorrebbero imbastire uno scambio, inserendo nella trattativa uno tra McKennie e Rabiot.

Beppe Marotta, però, non sarebbe disposto ad ascoltare nessuna offerta per l’esterno, soprattutto dai grandi rivali della Juve. Neanche una proposta cash smuoverebbe la situazione.