Calciomercato Inter, scambio col Barcellona di Xavi e addio Juventus

Calciomercato Inter: indiscrezioni sul possibile passaggio di un nerazzurro nel Barcellona di Xavi. L’ipotesi di scambio con la Juve interessata. Tutti i dettagli

Il nuovo corso del Barcellona post Messi è ufficialmente iniziato con qualche mese di ritardo, dopo l’esonero di Koeman e con una delle leggende della società catalana in panchina.

Xavi guiderà la squadra blaugrana dopo averlo fatto per oltre un decennio in campo con la sua tecnica e genialità. La società catalana ripartirà sicuramente dai gioielli della Cantera, da Ansu Fati e Pedri a Gavi, ma iniziano già a circolare anche i primi possibili obiettivi sul calciomercato. Tra i nomi spuntati nelle ultime ore c’è anche quello di un giocatore dell’Inter, con la Juventus spettatrice interessata. Ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Inter, l’ipotesi di scambio col Barcellona: i dettagli

In Cile si sta parlando del possibile ritorno al Barcellona di Alexis Sanchez. ‘El Nino Maravilla’, ex compagno di Xavi in blaugrana, garantirebbe esperienza e una valida alternativa ai giovani talenti emergenti del Barça. Il cileno non è soddisfatto del suo impiego all’Inter e potrebbe così valutare anche il ritorno in Spagna.

Il suo contratto con il club nerazzurro è in scadenza nel 2023 e si parla ormai da settimane del suo possibile addio. In caso di mancato rinnovo, a gennaio il Barcellona potrebbe inoltre offrire il cartellino di Sergi Roberto, che è in scadenza a giugno ed accostato anche alla Juventus. Un possibile ‘doppio colpo’ per Marotta e la sua Inter.