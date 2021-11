Juventus, colpaccio a scadenza: Milan ko, ecco come

Juventus e Milan alla finestra per il colpo a zero: i bianconeri pronti a sfruttare l’asso nella manica, Allegri sorride

Sarà una giornata molto complicata quella che Juventus e Milan, nell’imminente turno di Serie A, affronteranno rispettivamente contro Lazio e Fiorentina. Se da un lato i bianconeri sognano una clamorosa rimonta visti i 14 punti di ritardo dai rossoneri, dall’altro la squadra di Pioli dopo il pari nel derby deve consolidare la vetta. Dal calcio giocato al calciomercato, i destini delle due big italiane potrebbero ben presto intrecciarsi per un obiettivo comune in vista di giugno. Il club torinese vorrebbe giocare d’anticipo su quello di via Aldo Rossi, per una pedina di assoluto spessore da regalare a Massimiliano Allegri a costo zero.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, restyling in difesa: Rabiot pedina di scambio

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport‘, si tratta di Boubacar Kamara, centrocampista e all’occorrenza difensore, del Marsiglia con il quale è in scadenza il 30 giugno 2022. Il talentuoso classe 1999 non intende rinnovare con la società francese ed è per questo che Juventus e Milan sarebbero vigili e pronte a dare l’assalto al 21enne marsigliese.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, sgarbo al Milan: nuovo colpo a centrocampo

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Juventus-Kamara, spunta l’asso nella manica: Milan ko

Il quotidiano torinese sottolinea come la Juventus abbia intenzione di anticipare la concorrenza del ‘Diavolo’ approfittando degli eccellenti rapporti con Pablo Longoria.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’attuale presidente del Marsiglia è stato a lungo capo osservatore bianconero e potrebbe rappresentare la chiave giusta per anticipare il Milan.

LEGGI ANCHE >>>Doppia accusa alla Juventus: “Sono sempre per terra. Gli altri pagano”

Fino ad ora, Kamara ha collezionato 14 presenze ed 1 rete con il Marsiglia: il suo futuro può davvero essere in Serie A, a tinte bianconere.