Calciomercato, Milan furioso: arriva il comunicato su Mino Raiola

Il Milan ha da poco diramato un comunicato ufficiale dopo le ultime indiscrezioni: nel ‘mirino’ c’è Mino Raiola

Il Milan fa chiarezza. Al centro delle polemiche, nelle ultime ore, l’indiscrezione secondo cui il club di via Aldo Rossi avrebbe deciso, implicitamente, di non trattare il rinnovo di Alessio Romagnoli direttamente con Mino Raiola. Questo, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, non rappresenterebbe un vero e proprio veto al procuratore italo-olandese bensì la voglia di voltare pagina dopo l’incresciosa vicenda Donnarumma che ha visto proprio Raiola in cabina di regia.

Entro fine mese è previsto un incontro tra le parti e, come viene riportato, non è chiaro se l’agente di Romagnoli sarà invitato al summit che stabilirà il destino del capitano del Milan. Un destino che non è detto che porti all’addio, visto che Romagnoli parrebbe ben disposto ad accettare una decurtazione (si parla di 3,5 milioni invece degli attuali 6) e restare a Milanello. La reazione del Milan non si è però fatta attendere riguardo a quanto scritto dalla rosea sul ‘caso’ Mino Raiola.

‘Scontro’ Milan-Raiola: il comunicato dei rossoneri

Il club di via Aldo Rossi ha diramato un secco comunicato con cui ha chiarito la sua posizione in merito alle voci di una ‘espulsione’ del potente agente da parte della società meneghina.

“In merito all’articolo pubblicato oggi dalla Gazzetta dello Sport dal titolo “Il Milan espelle Raiola”, AC Milan precisa che il Club mantiene rapporti professionali con tutti gli agenti, senza alcuna preclusione”.

Così il club di Elliott ha voluto seccamente smentire quanto riportato dal quotidiano riguardo alla vicenda che riguarda Mino Raiola.