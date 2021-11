Inter, duello con la Juventus per la stella americana: ecco la richiesta

L’Inter si contende con la Juventus un giovane attaccante ma deve vedersela anche con alcuni club europei

In ottica giugno potrebbe prendere forma un nuovo duello di mercato tra Inter e Juventus. Entrambe le squadre stanno proseguendo la politica dei giovani e sono sempre a caccia di nuovi talenti da far emergere nel nostro campionato.

In particolare, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano ai microfoni de ¡Qué Golazo!, Inter e Juventus sarebbero sulle tracce dell’attaccante statunitense classe 2003, Ricardo Pepi. Trattasi di una punta centrale, abile anche nel ruolo di ala destra o sinistra. Cresciuto nelle giovanili del Dallas, nel 2019 esordisce in MLS con la prima squadra, attirando subito l’attenzione. Nell’ultimo campionato americano ha realizzato 13 gol e 2, di cui una tripletta in 23 minuti che gli ha permesso di diventare il più giovane a farlo in MLS. L’8 settembre ha anche debuttato con la nazionale maggiore statunitense segnando un gol e fornendo due assist.

Inter e Juventus sulle tracce di Ricardo Pepi: la richiesta

Tra le squadre sulle tracce di Ricardo Pepi c’è anche l’Ajax che starebbe monitorando la stellina statunitense in ottica giugno. Il giornalista di Sky Sport ha menzionato l’Inter tra le pretendenti ribadendo, però, che ci vorrà un’offerta superiore ai 10 milioni di euro per strapparlo via al Dallas. Alla lista si aggiungono anche diversi club della Bundesliga, sempre molto attenti in ottica giovani talenti. Dopo McKennie e Reynolds, un altro americano potrebbe approdare in Serie A.