Juventus, sgarbo al Milan: nuovo colpo a centrocampo

La Juventus cerca di rinforzare il proprio centrocampo e spunta un nome a sorpresa: pronto lo sgarbo al Milan

È stato un inizio complicato per la Juventus, che ora sta provando a rialzarsi in maniera definitiva per puntare alle posizioni alte della classifica di Serie A. Il primo posto però sembra ormai compromesso e la rosa non sembra più la migliore in Italia come qualche anno fa, per questo la società sta lavorando per cercare dei rinforzi.

LEGGI ANCHE >>> Doppia accusa alla Juventus: “Sono sempre per terra. Gli altri pagano”

Calciomercato Juventus, obiettivo Kessie in scadenza con il Milan

I bianconeri vogliono migliorare soprattutto il centrocampo e vanno a caccia di occasioni sia in Italia che in Europa. Secondo quanto riportato da ‘Sportmediaset’, infatti, la società avrebbe messo nel mirino anche Franck Kessie, che il contratto in scadenza a giugno 2022 con il Milan e non c’è ancora un accordo per il rinnovo.

LEGGI ANCHE >>> Inter, doppio colpo in Serie A: Inzaghi chiama due pupilli

L’ivoriano al momento percepisce 4 milioni all’anno e vuole un aumento ma le proposte dei rossoneri non hanno convinto il calciatore e il suo entourage fin qui. Per questo motivo la Juventus potrebbe farsi avanti e l’obiettivo può essere quello di mettere sul piatto circa 10-12 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, ritorno di Allegri: “Escono fuori i problemi”

Il futuro di Kessie è sempre in bilico e ormai mancano pochi mesi alla scadenza del contratto per cui bisognerà trovare una soluzione a breve.