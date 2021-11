Sandro Tonali, centrocampista del Milan di Stefano Pioli, è uno dei migliori finora in questa stagione rossonera: le ultime di calciomercato della squadra meneghina

Il Milan di Stefano Pioli è ancora in testa alla classifica del campionato italiano di Serie A. I rossoneri, che nel derby hanno ottenuto un pareggio contro l’Inter di Simone Inzaghi, non stanno avendo le stesse fortune in Champions League. Nel gironcino europeo infatti, il Milan ha totalizzato appena un punto a San Siro contro il Porto di Sergio Conceicao nonostante delle ottime prestazioni: basti pensare alla sconfitta ad Anfield contro il Liverpool di Jurgen Klopp o alla gara persa a Milano con l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che si è imposto soltanto nel finale sui ragazzi allenati da Stefano Pioli.

In questa stagione finora particolarmente positiva per il Milan, un giocatore sta spiccando su tutti, soprattutto in relazione alla stagione precedente, dove ha fatto particolarmente fatica dopo essere arrivato nell’estate di calciomercato dal Brescia di Cellino. Stiamo parlando di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 che, dopo un inizio in rossonero non proprio esaltante, ora sta conquistando tutti a suon di super prestazioni, l’ultima proprio quella nel derby della Madonnina.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, flop a centrocampo: cessione già a gennaio

LEGGI ANCHE >>> Milan-Inter, caos sui rigori: “Giustificati dalla superbia”

Calciomercato Milan, Tonali impressiona: le ultime

Sandro Tonali sta impressionando tutti gli osservatori del calcio europeo tanto che, in sede di calciomercato, il giocatore del Milan ha visto schizzare la sua valutazione oltre i 40 milioni di euro. Un prezzo del cartellino decisamente alto che però non sembra scoraggiare le grandi del calcio europeo pronte a mettere le mani su Tonali.

A partire dal Manchester United, a caccia di rinforzi a centrocampo, ma attenzione anche al PSG di Mauricio Pochettino, sempre vigile sui giocatori di altissimo. Infine, occhio al Lipsia, che con i giovani sta facendo le sue fortune.