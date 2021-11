Doppia accusa alla Juventus: “Sono sempre per terra. Gli altri pagano”

Nuove critiche per la Juventus nonostante la vittoria contro la Fiorentina: questa volta l’accusa riguarda le simulazioni

Vittoria importante per la Juventus nell’ultimo turno di Serie A contro la Fiorentina. I bianconeri grazie al gol di Cuadrado accorciano le distanze dal Milan e dal Napoli in cima alla classifica, fermate entrambe sull’1-1 da Inter e Verona.

Dunque la squadra di Allegri arriva nel modo migliore alla sosta per gli impegni delle Nazionali, anche se le critiche continuano a non mancare. A ‘Tiki Taka’ infatti arrivano pesanti accuse sui giocatori della Juventus, che spesso si lascerebbero cadere in terra.

Juventus, Auriemma e Bruno contro i bianconeri: “Sono cascatori”

La Juventus esce vittoriosa dal match casalingo contro la Fiorentina e riesce a dare continuità alla vittoria in Champions League contro lo Zenit che ha assicurato il passaggio agli ottavi di finale. Ma le polemiche attorno alla squadra di Massimiliano Allegri non finiscono mai.

Infatti durante la trasmissione ‘Tiki Taka’, l’ex calciatore Pasquale Bruno ha accusato gli juventini di essere simulatori affermando: “A Chiesa non gli devi fischiare mai falle, perché ha stufato, sta sempre per terra”. Poi mentre Filippo Tortu, noto campione olimpico, afferma che un po’ tutti i giocatori si stanno lasciando cadere, interviene il giornalista Raffaele Auriemma affermando: “Alla Continassa c’è una bella piscina con piattaforma da dieci metri. Anche gli altri calciatori si buttano, ma agli altri non succede nulla di buono”.