Calciomercato Juventus, colpo super in attacco | Sacrificato de Ligt

La Juventus si muove sul calciomercato alla ricerca di un grande colpo in attacco. De Ligt nell’affare potrebbe dire addio ai bianconeri

Il calciomercato è ancora lontano, anche per la Juventus. Eppure le prime trame iniziano a delinearsi e i bianconeri danno tutta la sensazione di poter essere grandi protagonisti.

La Vecchia Signora si guarda attorno alla ricerca dei nomi giusti che possano migliorare o completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. E così potrebbe tornare in auge un profilo che già negli ultimi giorni dello scorso calciomercato era stato accostato ai bianconeri. L’addio di Cristiano Ronaldo, infatti, aveva portato a considerare una serie di nomi e tra questi spiccava quello di Raheem Sterling. L’esterno d’attacco del Manchester City ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e spinge per la cessione già a gennaio. Si tratta di un calciatore che si inserirebbe al meglio nel 4-4-2 di Allegri, in grado di dare velocità e qualità ai bianconeri. Un cambio di passo importante che, però, non sarebbe affatto gratis.

Calciomercato Juventus, de Ligt sacrificato nello scambio in Premier

Se Sterling potrebbe arrivare alla Juventus già a gennaio in prestito con diritto di riscatto, chi potrebbe compiere il percorso inverso è Matthijs de Ligt. Mino Raiola è a lavoro per trovare una nuova sistemazione al suo assistito e il Manchester City potrebbe essere pista molto gradita per il difensore con Pep Guardiola che sarebbe in grado di esaltare le sue qualità. L’olandese però lascerebbe la Juventus in estate: lo scambio con Sterling quindi si concretizzerebbe poi la prossima estate, alla pari. La cifra complessiva potrebbe arrivare sugli 80 milioni di euro: uno scambio che potrebbe favorire entrambe le parti in causa.