Juventus, ritorno di Allegri: “Escono fuori i problemi”

Il ritorno di Massimiliano Allegri finora non ha dato gli effetti sperati dalla dirigenza della Juventus: il punto di vista

Finora la Juventus ha entusiasmato soprattutto in Champions League con vittorie schiaccianti, ma la storia cambia quando si parla di Serie A. Tante le sconfitte in questa prima fase di stagione con il distacco dalle prime della classe sempre molto ampio.

Una squadra dai due volti. La Juventus non riesce ad incidere in campionato, ma è continua nelle prestazioni e nei risultati in campo europeo. Anche contro la Fiorentina la vittoria è arrivata nei minuti finali grazie all’azione personale di Juan Cuadrado. Ora serve un cambio di trend in vista delle prossime sfide per terminare il girone d’andata risalendo velocemente in classifica.

LEGGI ANCHE>>> Newcastle, UFFICIALE il nuovo tecnico | Contratto fino al 2024

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, possibile colpo a sorpresa a parametro zero

Juventus, la verità di Sacchi sul ritorno di Allegri

Così è intervenuto sulla questione anche Arrigo Sacchi, che ha svelato il suo punto di vista da Chiambretti: “Quando in una squadra ci sono giocatori che non hanno una ragione per l’allenatore che arriva, allora escono fuori i problemi”. Poi ha aggiunto: “Ha fatto bene a ritornare? Non so, è difficile dirlo… Io per esempio sbagliai quando ritornai al Milan”.

Ora ci sarà la sosta Nazionale per poi pensare ai prossimi impegni della Juventus. Allegri avrà a disposizione più tempo per lavorare anche se sono partiti in tanti per rispondere alle convocazioni dei Ct.