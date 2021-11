Inter, doppio colpo in Serie A: Inzaghi chiama due pupilli

Simone Inzaghi chiama due rinforzi dalla Serie A per la sua Inter: ecco di chi si tratta

L’Inter si muove già in ottica mercato, alla ricerca di alcuni rinforzi, in particolare in difensa, dove manca un sostituto di De Vrij, e sulle corsie esterne, dove la società intende portare un nuovo giocatore funzionale al gioco della squadra, anche se Inzaghi può già contare su due coppie per entrambe le fasce, Perisic-Dimarco a sinistra e Darmian-Dumfries a destra.

La società ha già rinnovato i contratti di Lautaro Martinez e Barella ed è a lavoro per quelli di Bastoni e Brozovic. Intanto, però, su richiesta di Inzaghi, la società si starebbe muovendo per accontentare l’allenatore con due colpi. In merito al mercato nerazzurro è intervenuto il direttore di ‘Radio Radio’, Ilario Di Giovambattista che si è esposto riguardo i possibili colpi dei nerazzurri all’asta di gennaio: “Attenzione perché da quello che mi hanno detto Simone Inzaghi avrebbe chiesto all’Inter di prendere altri due giocatori della Lazio: si tratta del difensore centrale Luiz Felipe e del terzino Adam Marusic“.

Inter, Inzaghi chiama Marusic e Luiz Felipe dalla Lazio

Entrambi i giocatori hanno avuto una grande crescita con Simone Inzaghi alla Lazio. Sia il difensore centrale brasiliano che l’esterno montenegrino hanno un contratto in scadenza con i biancocelesti a giugno 2022.

Ecco perché la Lazio potrebbe decidere di lasciarli andare già nel mercato di gennaio, per non rischiare di perderli a costo zero in estate. Per l’Inter potrebbe essere un doppio colpo ad una cifra piuttosto bassa, circa 15 milioni per Luiz Felipe e 10 per Marusic, che permetterebbe alla squadra di avere ancora più alternative in alcuni ruoli.