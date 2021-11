Calciomercato Juventus, possibile colpo a sorpresa a parametro zero

Calciomercato Juventus: bianconeri sempre vigili sulle possibili occasioni a parametro zero. Nuova idea in Serie A. Tutti i dettagli

Kessie, Brozovic, Insigne, Belotti: sono alcuni dei big della Serie A in scadenza di contratto nel prossimo giugno che non hanno ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con i rispettivi club.

La loro situazione è sempre in bilico a pochi mesi dalla naturale scadenza del contratto, e a partire da gennaio potranno già accordarsi con altre società per la firma a parametro zero. La Juventus ha invece risolto la situazione di Dybala, per cui manca solo l’annuncio ufficiale, e nelle prossime settimane annuncerà anche il prolungamento di Cuadrado. Il club bianconero è da sempre attento ai possibili colpi a parametro zero e potrebbe pescare proprio in Serie A. Ecco il possibile nome a sorpresa che non figura tra quelli sopra citati.

Calciomercato Juventus, occhi su Freuler: tutti i dettagli

In scadenza di contratto tra pochi mesi c’è anche Remo Freuler. Il centrocampista svizzero è uno dei leader ed intoccabili di Gasperini, ma non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo con il club bergamasco.

La Juventus potrebbe così monitorare la situazione: la dirigenza bianconera, infatti, è alla ricerca di un nuovo centrocampista e l’esperto Freuler, che conosce già benissimo la Serie A, potrebbe fare al caso di Massimiliano Allegri. Tuttavia, filtra ottimismo in casa Atalanta per il prolungamento dello svizzero. La Juventus è in ogni caso alla finestra.