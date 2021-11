Juve, nuova ‘missione’ per Conte: “Chiellini-Tottenham il prima possibile”

Antonio Conte è pronto a irrompere sul calciomercato internazionale col suo Tottenham. Spunta a sorpresa anche il nome di Giorgio Chiellini

La Juventus ha vissuto un inizio di stagione altalenante, nonostante il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. I bianconeri, però, stanno risalendo la china in Serie A grazie alla loro caratteristica solidità difensiva.

Qualità che è marchio di fabbrica, ormai da tanti anni, di Giorgio Chiellini. Nonostante qualche infortunio di troppo nelle ultime stagioni, il centrale, anche con l’Italia è simbolo di solidità per esperienza, tempismo e fisicità. Un profilo quasi unico sulla scena internazionale con queste caratteristiche e per leadership. Sarà per questo che anche in Inghilterra ce lo invidiano, e non poco. O almeno lo vorrebbero e questo sembra chiaro dalle parole di Harry Redknapp. L’allenatore e ex calciatore inglese ha pochi dubbi su chi dovrebbe essere uno dei primi obiettivi di Conte nella sua nuova esperienza in Premier League.

Calciomercato Juventus, il consiglio per Conte: “Prendi Chiellini”

Nelle ultime settimane, sono moltissimi i rumors sugli eventuali colpi che l’ex Inter potrebbe mettere a segno per il suo Tottenham. Tra i tanti nomi, ora si può mettere a referto anche quello di Chiellini, ma come consiglio più che come vera e propria pista sul calciomercato. Eppure le dichiarazioni di Redknapp a ‘The Sun’ sono chiare: “Se fossi Conte, la prima cosa che farei è dire a Daniel Levy che c’è un altro italiano che dovrebbe raggiungerlo a nord di Londra il prima possibile”.

E parlando di tutti gli obiettivi che sono accostati al Tottenham, evidenzia: “Dubito fortemente che Giorgio Chiellini, a 37 anni, sarà tra i possibili colpi, ma, per me, è l’unico uomo che il nuovo allenatore degli Spurs dovrebbe muovere cielo e terra per portare a Londra con sé”. Infine, la sentenza: “So che difficilmente prenderebbero qualcuno a lungo termine, ma in termini di risoluzione immediata, non ci sarebbe nessuno migliore”.