Idea di scambio con Mourinho: l’Inter ferma tutto, i dettagli

Mourinho vuole dimenticare in fretta l’inizio stagionale da incubo: tante sconfitte in Serie A e in Conference League, idea di scambio bloccato

La Roma non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. La compagine giallorossa vuole ricaricarsi durante la sosta Nazionale per tornare a collezionare importanti in ottica Champions. Delusione anche in Conference League con sconfitte e pareggi incredibili come contro il Bodo.

E così lo “Special One” avrebbe richiesto subito rinforzi alla dirigenza giallorossa. Tanti gli esclusi in questa prima parte di stagione con diversi calciatori che non farebbero più parte del progetto tecnico dell’allenatore portoghese. Così a gennaio in tanti potrebbero partire per far posto a giocatori funzionali per mettere in atto la sua idea di calcio.

Calciomercato Inter, scambio subito bloccato con la Roma

L’idea di scambio suggestiva arriva direttamente dalla Capitale con la società nerazzurra che ha bloccato subito tutto. Dumfries, che non ha convinto appieno finora Simone Inzaghi, vorrebbe giocare con maggiore continuità: così la suggestione è nato con lo scambio con l’altro laterale Karsdorp. L’affare non si farà visto che tutto è stato già bloccato.

L’Inter continua a risucchiare punti importanti per risalire al primo posto in classifica dopo la vittoria dello Scudetto sotto la gestione Conte. Simone Inzaghi vuole imitare il suo predecessore alla ricerca di nuovi successi: nel derby di Milano i nerazzurri hanno offerto una super prestazione contro i cugini rossoneri. A gennaio qualcosa cambierà.