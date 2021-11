Calciomercato Juve, triplo addio da 80 milioni: colpo Vlahovic e non solo

La Juventus starebbe progettando un triplo addio da 80 milioni nel prossimo calciomercato invernale: tesoretto per Vlahovic e non solo

Sarà una sosta un po’ meno amara del previsto quella della Juventus. Di recente si è aperta la crisi dopo le sconfitte con Sassuolo e Verona, che hanno confermato i problemi messi in campo ad inizio stagione. Tant’è che Allegri ha optato per il polso duro, convocando tutti i suoi calciatori in ritiro dopo la disfatta subita per mano dello scatenato Simeone e della sua banda.

Una decisione che per il momento ha dato i suoi frutti. I bianconeri, infatti, hanno conquistato due successi di fila contro Zenit e, soprattutto, Fiorentina. In Champions i giocatori sono apparsi più liberi tatticamente e con una maggiore proiezione offensiva, mentre in campionato è stato nuovamente decisivo il solito corto muso. Diverse pedine, però, non soddisfano a pieno le aspettative del club e la società riflette sul loro futuro in sede di calciomercato. In questo senso, durante la prossima finestra di gennaio potrebbero dire addio in tre ai piemontesi. Stiamo parlando di McKennie, Rabiot e Kulusevski, rispettivamente valutati sui 30, 15 e 35 milioni di euro. Il primo potrebbe partire in direzione Tottenham e raggiungere il suo estimatore Paratici. Per il francese, invece, potrebbe concretizzarsi la pista Newcastle. Infine, l’ex Parma è possibile trovi un’altra sistemazione in Premier o in Liga.

Calciomercato Juventus | Via McKennie, Rabiot e Kulusevksi: 80 milioni per Vlahovic e non solo

Da queste cessioni, la Juventus ricaverebbe un importante tesoretto da 80 milioni da reinvestire. Con questi soldi i bianconeri potrebbero tentare l’assalto a Dusan Vlahovic già a gennaio. Il riscatto di Morata dall’Atletico Madrid – fissato a 35 milioni – appare sempre più improbabile e il serbo è il preferito per sostituire lo spagnolo. I ‘Viola’ vorrebbero lasciarlo partire a gennaio per non rischiare di perderlo a poco e di fronte ad un’offerta sui 50 milioni probabilmente non si tirerebbero indietro.

Ma non finisce qui: oltre al giovane bomber, la Juve acquisterebbe subito anche un mediano per rimpolpare il centrocampo. Ma tutto dipenderà dagli addii.