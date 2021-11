Calciomercato, Juventus-Dembele | Svolta ufficiale

La Juventus monitora attentamente la situazione di Ousmane Dembele, in scadenza di contratto col Barcellona: c’è la svolta ufficiale

Allegri può tornare a respirare grazie al suo corto muso. La vittoria in extremis contro la Fiorentina rilancia i bianconeri dopo le sconfitte con Sassuolo e Verona. Ora arriva un’altra sosta per riflettere ulteriormente su ciò che va migliorato e non commettere più gli stessi errori. Probabilmente, però, continueremo a vedere una Juventus diversa tra campionato e Champions League.

Nella massima competizione europea, la ‘Vecchia Signora’ ha mostrato un atteggiamento più propositivo nel match con lo Zenit, andando in gol in quattro occasioni e incassandone due. Meno equilibrio in Europa, con Chiesa e Dybala più liberi di esprimere il loro immenso talento. Al di là dei possibili dettami tattici, però, appare necessario intervenire a più riprese sul calciomercato per tornare ai livelli di un tempo. Parecchi elementi non convincono a pieno e la società targata Agnelli si guarda attorno per cogliere eventuali ghiotte occasioni. In questo senso, tiene il mirino puntato su Ousmane Dembele per il reparto offensivo. Il contratto dell’esterno francese andrà in scadenza il prossimo giugno, ma non si è ancora giunti ad un accordo per il rinnovo. A tal proposito, arriva un importante annuncio.

Calciomercato, svolta Juve: annuncio ufficiale su Dembele

I blaugrana vivono un momento estremamente complicato e, dopo aver esonerato Koeman, hanno deciso di mettere il proprio destino nelle mani della loro ex leggenda Xavi. Il mister spagnolo, tra le tante cose, ha parlato anche del futuro di Dembele nella sua conferenza stampa di presentazione: “So molto bene che Dembele deve proseguire con il Barcellona – esordisce Xavi -. Come attaccante esterno può diventare il migliore del mondo e dobbiamo aiutarlo. È un giocatore che può fare la differenza e il suo rinnovo è una priorità“.

Parole chiare, che allontanano sensibilmente le pretendenti del classe ’97 e potrebbero rivelarsi decisive per il prolungamento. A questo punto, dipenderà tutto dal calciatore.