Juventus, restyling in difesa: Rabiot pedina di scambio

Alla difesa della Juventus urge un rinnovamento. I bianconeri potrebbero puntare dritto in casa di una big della Premier. ‘Carta’ Rabiot

In estate la Juventus dovrà rifarsi il look in difesa. Chiellini sta ormai chiudendo la sua carriera, Bonucci è sulla buona strada e de Ligt non è detto che resti. Idem Rugani, uno che non può stare certo a grandi livelli. Per rinforzare il reparto, i bianconeri possono puntare il mirino anche in casa di una big della Premier, utilizzando la ‘carta’ Rabiot.

Il centrocampista francese sta deludendo anche sotto la gestione Allegri, nonostante un buon avvio. E’ tra i più pagati della rosa coi suoi quasi 9 milioni a stagione bonus inclusi, motivo per cui la società presieduta da Andrea Agnelli conta di liberarsene più in fretta possibile, massimo appunto entro la fine del prossimo calciomercato estivo, a un anno dunque dalla scadenza del suo contratto. Il ventiseienne di Saint-Maurice vanta qualche pretendente in Premier League, uno di questi sarebbe l’Arsenal. Proprio ai ‘Gunners’ potrebbe venir offerto come merce di scambio.

Calciomercato Juventus, soldi e Rabiot per Saliba

L’idea può essere quella di Rabiot all’Arsenal in cambio di William Saliba, centrale franco-camerunense in forza al Marsiglia ma di proprietà dei londinesi. Al di là di qualche sbandata, vedi contro la Lazio di Sarri in Europa League, il ventenne ha un potenziale importantissimo e caratteristiche in linea con la nuova filosofia juventina: giovani e poco costosi, perlomeno lato stipendio, e in futuro rivendibili. Saliba è un difensore roccioso di piede destro, uno con le qualità per imporsi nella Juve. In aggiunta a Rabiot, valutato intorno ai 22 milioni, il club bianconero potrebbe mettere sul piatto circa 15 milioni di euro.

