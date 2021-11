Conte a Le Iene: “Io allenatore top, l’ingaggio è giusto”

Fa discutere l’ingaggio percepito da Antonio Conte, nuovo allenatore del Tottenham. Raggiunto da Le Iene ha affermato: “E’ giusto così”

Antonio Conte, nuovo allenatore del Tottenham, è stato raggiunto da Stefano Corti de Le Iene per parlare, con toni ironici, del suo alto ingaggio – da 17,5 milioni annui – percepito in quel di Londra. Il servizio integrale andrà in onda questa sera, in prima serata, su Italia 1.

Facendo un paragone con la nota serie tv La Casa di Carta, l’inviato Mediaset ha parlato di “un vero colpo in banca!”. Lo stesso ha poi chiesto all’allenatore: “All’esordio con Juventus, Chelsea, Inter ha sempre vinto lo scudetto. E con il Tottenham?”. La risposta del tecnico è chiara: “Già entrare nelle prime quattro sarà un’impresa”. Ancora, ironizzando sulla nota serie il salentino ha detto: “Penso che il colpo l’abbia fatto chi mi prende. Farà sicuramente un grande colpo”. E infine replica all’inviato: “17,5 milioni più buonuscita un colpo in banca? Si ma non è così, tu fai il lavoro tuo ed è giusto che lo fai bene. Io lo faccio al top ed è giusto che mi paghino”.