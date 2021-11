Mancini è nei guai: infortunio e out per Italia-Svizzera

Duro colpo per l’Italia di Mancini. Il bomber si appresta a lasciare il ritiro

Per l’Italia sta per giungere ad un crocevia fondamentale in ottica qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022. Venerdì 12 novembre gli azzurri se la vedranno con la Svizzera, che in questo momento si trova appaiata a pari punti con la Nazionale di Mancini (14) al secondo posto. Il prossimo lunedì, invece, arriva ci sarà l’incontro con l’Irlanda del Nord in trasferta.

Per la sfida contro gli elvetici, Mancini dovrà fare a meno anche di Ciro Immobile. Stando a ‘Sky Sport’ il bomber della Lazio avrebbe rimediato un infortunio al polpaccio che lo costringerà ad abbandonare il ritiro. Al suo posto verrà convocato Scamacca del Sassuolo.