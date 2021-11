Tegola Immobile non solo per Mancini: i tempi di recupero ‘spaventano’ Sarri

In vista di Italia-Svizzera, Roberto Mancini perde un’altra pedina. Dopo Zaniolo e Pellegrini, torna a casa anche Immobile. Il rientro non sarà immediato

La Nazionale è attesa dalla decisiva sfida con la Svizzera di venerdì 12 novembre. Le due squadre scenderanno in campo davanti ai 50mila dell’Olimpico di Roma. Italia e Svizzera sono appaiate in testa al girone C per le qualificazioni ai prossimi mondiali (Qatar 2022). Il 15 novembre invece, gli uomini di Mancini saranno a Belfast per l’ultima partita del girone, in casa dell’Irlanda del Nord.

Il ct degli azzurri ha dovuto rinunciare ad alcuni uomini, inizialmente convocati per il raduno di Coverciano. I due romanisti Zaniolo e Pellegrini hanno già fatto rientro a Trigoria: al loro posto Pessina e Cataldi. Nella giornata di martedì 9 novembre è arrivata anche un’altra ‘tegola’ per il mister: Immobile ha dovuto lasciare il ritiro. Barella e Chiellini continuano ad allenarsi a parte e saranno valutati nei prossimi giorni.

Italia-Svizzera, Immobile lascia il ritiro | I tempi di recupero

In vista del doppio impegno con Svizzera e Irlanda del Nord, Roberto Mancini dovrà fare a meno di uno di Ciro Immobile. L’annuncio è arrivato in seguito ai controlli diagnostici effettuati martedì pomeriggio, dai quali è emersa una sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra. Sarà fuori per venti-trenta giorni, saltando con molta probabilità le sfide di campionato con Juve e Napoli.

Immobile aveva accusato il dolore già nell’ultima gara di campionato, quando aveva segnato il suo 161° gol con la maglia della Lazio. Mancini ha scelto Scamacca come sostituto del laziale. L’attaccante, ora in forza al Sassuolo, ha realizzato due gol nelle prime dodici partie di Serie A.