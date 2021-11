Italia-Svizzera, Mancini perde due pedine a centrocampo

Le decisioni di Mancini in vista di Italia-Svizzera. Due giocatori tornano a casa. Le parole del mister in conferenza stampa

Al termine della dodicesima giornata di Serie A, i giocatori hanno raggiunto le rispettive nazionali. L’Italia di Roberto Mancini è attesa dal match decisivo con la Svizzera: la vittoria con gli elvetici garantirebbe la qualificazione matematica ai Mondiali in Qatar del prossimo anno. Intanto, lo Stadio Olimpico di Roma va verso il sold out per la sfida del 12 novembre.

Leggi anche >>> Juventus, intrigo internazionale a tre: doppio bomber a gennaio

Il ct Roberto Mancini ha parlato nella consueta conferenza stampa. Da valutare le condizioni di alcuni giocatori, rimasti acciaccati prima o durante l’ultimo turno di campionato. Tra questi, Bonucci, Chiellini, Barella, Zaniolo e Pellegrini. Il mister azzurro ha parlato delle loro condizioni ed ha elogiato Immobile, diventato il miglior marcatore della Lazio: “Ciro è il miglior attaccante degli ultimi anni. Farà benissimo.” Il mister ha chiesto alla squadra di mantenere la calma nonostante l’alta posta in palio: “La settimana della finale è stata ancora più complicata ma non possiamo essere tesi, l’appuntamento è troppo importante.”

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Nazionale, Mancini non rischia Zaniolo e Pellegrini

Roberto Mancini è entusiasta dei traguardi raggiunti dalla nazionale e complessivamente dagli azzurri nei vari sport: “Merito del vaccino – dice il ct ridendo – abbiamo risollevato tutti dopo varie difficoltà.” Il ct non è preoccupato per le stato dello stadio ‘Olimpico’, reduce dal triplo impegno in pochi giorni: Roma in Conference League, l’Italrugby e poi la Lazio. Le condizioni di Zaniolo e Pellegrini hanno invece indotto il mister farli tornare a casa. Su Zaniolo ha aggiunto: “Dobbiamo essere cauti perchè ha un pò di problemi.”

Leggi anche >>> Juventus, sirene inglesi per il centrocampista | Fissato il prezzo

Restano in ritiro Bonucci, Chiellini e Barella. Mancini ha poi parlato degli esordi di Pobega e Frattesi: “Frattesi si era messo in mostra già in Under 21. Pobega ha meritato la nazionale, sta facendo bene da molto tempo – prosegue il ct – i giocatori giovani hanno la necessità di giocare per migliorare.”