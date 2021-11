Juventus, sirene inglesi per il centrocampista | Fissato il prezzo

La Juventus resta in scia all’Atalanta e si prepara al mercato di gennaio. Stabilito il prezzo per l’operazione in uscita a centrocampo

La vittoria in extremis con la Fiorentina ha permesso alla Juventus di restare a galla in campionato. L’obiettivo scudetto sembra ormai lontano ma alla Continassa sperano di centrare almeno il quarto posto. Un traguardo scontato nelle ultime stagioni e che il gol di Cuadrado ha reso meno lontano. Saranno decisive le sfide, dopo la sosta, con Lazio e Atalanta, attualmente quarta con quattro lunghezze di vantaggio.

I bianconeri hanno dimostrato molte debolezze in Serie A, soprattutto a centrocampo. La manovra, spesso lenta, ha impedito alla Juve di dominare così come aveva fatto negli anni passati. Una situazione che obbliga i dirigenti ad andare sul mercato, già da gennaio. Prima di proiettarsi sugli acquisti è necessario però incassare da un’eventuale cessione. Uno dei partenti potrebbe essere Adrien Rabiot, 26enne francese arrivato nel 2019. L’ex Psg piace in Inghilterra.

Calciomercato Juve, fissato il prezzo di Rabiot

Adrien Rabiot non è ancora riuscito ad incidere con la maglia della Juve. Il suo ingaggio è ormai un peso per le casse bianconere: 7,5 milioni fino al giugno 2023. Questa situazione inserisce Rabiot nella lista dei ‘cedibili’ attualmente in rosa. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dall’Inghilterra, la Juventus avrebbe stabilito il prezzo per il francese.

La richiesta del club di Agnelli sarebbe di 15 milioni di euro. Una cifra non proibitiva per Newcastle e Arsenal, da tempo su Rabiot. I club potrebbero approfittare del ‘saldo’ senza dover attendere un anno e mezzo per ingaggiarlo a parametro zero.