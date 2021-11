Inter, scambio a sorpresa con il Milan: c’è la controfferta

L’Inter lavora già per programmare il futuro e ha in mente un nuovo scambio da effettuare con il Milan: arriva la controrisposta

L’Inter è soddisfatta del rendimento che sta avendo fino a questo momento, ma dopo le cessioni della scorsa estate pensa già al futuro. I nerazzurri infatti vogliono mantenere la rosa competitiva e stanno studiando a delle operazioni da effettuare: potrebbe nascere una nuova trattativa proprio con i rivali del Milan.

Calciomercato, scambio Inter-Milan: i nerazzurri cercano Leao con lo scambio

L’Inter potrebbe mettere nel mirino Rafael Leao e per arrivare a lui ci sarebbe già un’idea di scambio. I nerazzurri infatti potrebbero provare a mettere sul piatto Stefano Sensi, che dopo un avvio straordinario due anni fa non ha più ripreso appieno la sua forma anche a causa dei tanti infortuni.

Oltre a lui l’Inter offrirebbe anche soldi, ma il Milan non sembra disposto ad accettare. I rossoneri infatti potrebbero chiedere Alessandro Bastoni per sostituire Alessio Romagnoli, che è in scadenza di contratto, oppure Federico Dimarco più l’aggiunta di cash. L’Inter però non sembra intenzionata a dire sì anche come provocazione.

Milan e Inter dunque pensano al campo ma allo stesso tempo studiano anche le mosse di calciomercato ed eventuali scambio tra loro.