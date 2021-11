Nuovo bomber per Pioli: il Milan sposta il mirino in Argentina

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per completare la rosa di Stefano Pioli, e ora il mirino si sposta in Argentina

Si accendono le luci a San Siro per un derby della Madonnina infuocato. Questa sera infatti Milan e Inter si sfideranno in un match fondamentale per la corsa scudetto di entrambe.

Nel frattempo però si inizia a pensare anche al calciomercato invernale, visto che mancano meno di due mesi all’apertura della finestra per i trasferimenti. In casa Milan vista l’incognita sul futuro di Ibrahimovic si continua a cercare un attaccante, così i rossoneri sembrerebbero aver puntato il mirino in Argentina.

Bomber dall’Argentina per il Milan: mirino su Julian Alvarez

Il Milan continua la ricerca del post Ibrahimovic per l’attacco, e questa volta il mirino dei rossoneri potrebbe essersi fermato in Argentina, dove un bomber avrebbe attirato l’attenzione milanista.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, per gennaio il club di Elliot avrebbe messo nel mirino il bomber del River Plate, Julian Alvarez. L’attaccante classe 2000 potrebbe essere l’obiettivo giusto per rinforzare il reparto offensivo dopo un calciomercato estivo incentrato sull’esperienza dei bomber. Fino ad ora Alvarez ha collezionato 39 presenze, mettendo a segno 15 gol e 13 assist, impressionando il Milan e portandolo a ragionare su un suo acquisto a gennaio.