Tentazione e addio, il Barcellona sfida l’Inter per il big

Il calciomercato dell’Inter può complicarsi, il Barcellona alla finestra fa tremare Inzaghi: svolta per l’addio

Manca davvero pochissimo al Derby della Madonnina. L’Inter campione d’Italia deve vincere per accorciare le distanze dal Milan capolista e riavvicinarsi al vertice occupato dai rossoneri insieme al Napoli. Dal calcio giocato al calciomercato, Simone Inzaghi, Marotta ed Ausilio lavorano senza sosta a quelli che saranno i colpi del 2022. Dalle entrate alle uscite, resta il nodo rinnovo per uno dei pilastri dell’undici campione d’Italia.

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’ la volontà dell’Inter e di Brozovic, per il futuro, sarebbe chiara. Rinnovare l’attuale accordo tra le parti in scadenza il 30 giugno 2022 e continuare, insieme, ancora per diverse stagioni. All’atto pratico, però, sono numerose le tentazioni per il centrocampista croato che piace a mezza Europa. Tra le probabili candidate all’assalto dell’ex Dinamo Zagabria vi sarebbe, infatti, anche il Barcellona di Xavi.

Inter, nodo Brozovic: ‘rischio’ Barcellona

I catalani, è ormai chiaro, stanno lavorando ad una vera e propria rivoluzione: dalla panchina, proprio con Xavi, alla squadra.

Ed in questo ambito che, a zero, Brozovic rappresenterebbe un’occasione ghiottissima per Laporta che deve rilanciare il progetto Barcellona.

Situazione dunque in divenire, con il centrocampista che agli ordini di Inzaghi ha già collezionato 15 presenze tra campionato e Champions, con 1 rete e 2 assist vincenti.