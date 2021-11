Juventus anticipata per il difensore: soffiato il colpo a zero dall’Inter

Juventus e Inter mettono nel mirino lo stesso difensore, ma i nerazzurri anticipano nettamente la concorrenza per il colpo a zero

Il calciomercato non si ferma mai e quella di gennaio sarà una sessione fondamentale sia per l’immediato che per il futuro. Infatti i club potranno anche siglare accordi con i calciatori in scadenza per la prossima stagione.

In casa Juventus a finire nel mirino è proprio un difensore centrale che a giugno 2022 vedrà scadere il proprio contratto con un club francese. A soffiare il colpo ai bianconeri sarebbe l’Inter con un anticipo netto.

Juventus, sfuma il colpo Denayer: anticipo dell’Inter

Si iniziano ad osservare le occasioni a parametro zero anche in Serie A e la Juventus sembrerebbe aver messo nel mirino Jason Denayer, difensore del Lione in scadenza di contratto nel 2022.

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, ad anticipare la Juventus potrebbe essere l‘Inter, offrendo al calciatore belga un quadriennale da 2,5 milioni di euro più bonus. L’offerta interista potrebbe così anticipare tutti e soffiare il colpo ai rivali bianconeri.