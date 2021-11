Corto muso Juve | Ecco i punti totalizzati col metodo Allegri

La Juve batte all’ultimo respiro la Fiorentina e la aggancia in classifica. Non è la prima volta che accade in stagione: ecco quanti punti ha totalizzato Allegri nei minuti finali

La Juventus 2.0 di Allegri non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Alla Continassa, c’è una dicotomia tra Serie A e Champions League che vede i bianconeri primeggiare nel girone europeo ed arrancare in campionato. La vittoria sulla Fiorentina, l’ennesima di misura, permette ai bianconeri di salire inverosimilmente all’ottavo posto.

Nel gruppo H di Champions League invece, Chiesa e compagni hanno vinto tutte le partite, concendosi il lusso di battere anche i campioni in carica del Chelsea, sempre di misura. La Juventus ha già conquistato l’accesso agli ottavi ed attende la sfida di ‘Stamford Bridge’ per conoscere il suo destino: primo o secondo posto nel girone. In queste sedici partite disputate, i bianconeri hanno dimostrato di avere un ottimo feeling con le vittorie all’ultimo respiro, di ‘corto muso‘ come direbbe Allegri.

Juve, Allegri si esalta dopo l’80esimo: ottenuti dieci punti da inizio stagione

La rete di Cuadrado al 91′ di Juventus-Fiorentina non è l’unica messa a segno dalla Juve nei minuti finali. Locatelli aveva regalato la vittoria nel derby all’86, mentre l’ingenuità di Dumfries aveva permesso a Dybala di pareggiare a San Siro su rigore al minuto 89′. Kulusevski invece, è riuscito a rendere ancora più fredda la ‘Gazprom Arena’ di San Pietroburgo segnando lo 0-1 a quattro minuti dalla fine.

Sommando le quattro reti, si arriva ad un totale di dieci punti ottenuti dopo l’80esimo. Una peculiarità che impedisce alla Juventus di affondare in Serie A e di dormire sonni tranquilli per quel che riguarda la Champions League.