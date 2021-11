Juventus decisa per Vlahovic: scambio due per uno per il bomber

La Juventus potrebbe avere le idee chiare sul profilo per il bomber del futuro, ovvero Dusan Vlahovic: doppia contropartita per la Fiorentina

Juventus-Fiorentina è il primo big match della dodicesima giornata che va in scena oggi. I bianconeri vorranno trovare tre punti che in campionato mancano da un po’ e continuare la striscia vincente iniziata contro lo Zenit in Champions League.

Contro Allegri ci sarà l’attaccante che interessa molto alla Juventus, ovvero Dusan Vlahovic. Per convincere la Fiorentina i bianconeri potrebbero mettere sul piatto ben due contropartite importanti.

Vlahovic obiettivo della Juventus: Kean e Kaio Jorge nell’affare

Al centro del calciomercato italiano non può che esserci Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina con contratto in scadenza nel 2023 che sembrerebbe non voler rinnovare con la ‘viola’. Sulle tracce del bomber serbo ci sarebbe il forte interesse della Juventus, che sarebbe pronta a mettere sul piatto due giocatori.

Il primo potrebbe essere Moise Kean, che andrebbe prima riscattato dalla Juventus, e poi potrebbe essere inserito nell’affare. Il secondo invece sarebbe Kaio Jorge, giovane attaccante brasiliano arrivato in estate. Dunque un due per uno che però non piacerebbe a Rocco Commisso che vorrebbe solo cash.