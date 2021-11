“Non ci manca”: la sentenza di Allegri dopo Juventus-Fiorentina

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, intervenuto nel post partita del match contro la Fiorentina, non ha dubbi: “Non ci manca”

La Juventus torna a vincere in campionato contro la Fiorentina dopo le sconfitte contro Sassuolo e Verona e lo fa di corto muso, marchio di fabbrica di Allegri. Cuadrado, nel finale di gara, infila Terracciano e permette alla ‘Vecchia Signora’ di conquistare i tre punti. Il tecnico livornese è intervenuto nel post partita ai microfoni di ‘DAZN’: “Sono contento di tutti, anche Rugani che non ha giocato mai quest’anno. Dobbiamo essere contenti, ma allo stesso tempo arrabbiati per i punti lasciati indietro”.

PUNTA: “Non ci manca. Alvaro stasera ha fatto una buona partita. Nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 occasioni dove abbiamo sbagliato l’ultimo passaggio. Sono contento della prestazione, ci alza il morale. Ma non dobbiamo abbassare il livello di attenzione”.

SQUADRA DA VERTICE: “Credo che la base per esserlo sia quella di correre oltre che giocare bene. Stasera siamo stati cattivi al punto giusto, abbiamo vinto tutti i contrasti. Su questo dobbiamo fare il salto di qualità”.

Juventus-Fiorentina, Allegri: “Morata promosso”

DIFFERENZA TRA CHAMPIONS E CAMPIONATO: “In Europa si giocano partite diverse. In campionato abbiamo perso punti giocando buone partite”.

MORATA: “Stasera ha creato occasioni, poteva far meglio sul cross di Danilo. Doveva capire che andava attaccato il primo. Ma è assolutamente promosso”.

MCKENNIE: “In questo momento gioca, sta meglio degli altri. Sia McKennie che Bentancur come mezz’ala sinistra fanno un po’ fatica, secondo me entrambi sono meglio a destra. Rodrigo sta recuperando, ora gioca McKennie”.

ROSA: “Difficile da mettere in campo? I giocatori vanno sfruttati per le caratteristiche che hanno. Abbiamo i quattro in mezzo più quelli avanti che si arrangiano”.