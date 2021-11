Nuovo centrocampista per Allegri | Scambio in Serie A

La Juventus a caccia di un nuovo centrocampista per Max Allegri, la dirigenza pensa allo scambio in Serie A

La Juventus, reduce da due sconfitta di fila in campionato, ha bisogno di risposte immediate per non lasciare ancora punti alle altre big in fuga. Per il quarto posto è ancora tutto aperto, ma i bianconeri non possono permettersi ulteriori passi falsi per non compromettere il cammino verso i propri obiettivi.

LEGGI ANCHE >>> Mourinho beffa l’Inter: colpo in difesa, assalto decisivo

La rosa è competitiva, ma c’è qualcosa ancora da aggiustare per Max Allegri, non convinto da alcuni dei profili attualmente presenti in rosa. Per tale ragione la dirigenza interverrà sul mercato, con l’obiettivo di rendere l’organico più conforme alle esigenze del tecnico. Il reparto che più degli altri è destinato a subire cambiamenti è il centrocampo. Ramsey e Rabiot non convincono e la dirigenza è a caccia di un nuovo innesto nel ruolo da regalare al tecnico che ha portato 5 scudetti e 2 finali Champions. L’idea giusta potrebbe arrivare dalla Serie A e, in particolar modo, dalla Fiorentina.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, infortunio last minute: non convocato per la Fiorentina

Juventus, c’è Castrovilli per Allegri: scambio con la Fiorentina

I bianconeri potrebbero infatti rifiondarsi su Gaetano Castrovilli, numero 10 della viola che ha mostrato grandi qualità nell’ultimo paio di stagioni e che è da tempo nel mirino delle big italiane. Nell’attuale stagione è ancora a secco di reti, ma sta giocando su alti livelli e il suo profilo potrebbe tornare molto utile alla squadra piemontese. La gara dello Stadium tra Juventus e Fiorentina sarà anche un’occasione per visionare più da vicino il centrocampista. A giugno la società di Andrea Agnelli potrebbe presentarsi alle porte dei toscani mettendo sul piatto uno tra Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli, due talenti in crescita e sui quali la ‘vecchia signora’ punta anche per il futuro.

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Per questo la Juve vorrebbe mantenere il controllo sui suoi gioielli anche in caso di cessione: se uno tra i due Nicolò dovesse rientrare nell’affare Castrovilli i bianconeri opterebbero per un prestito e si riserverebbero un’opzione per il controriscatto.