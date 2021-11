Mourinho beffa l’Inter: colpo in difesa, assalto decisivo

La Roma vuole essere protagonista in vista delle prossime settimane con colpi entusiasmanti: sorpasso all’Inter per il giocatore

La Roma continua a deludere in campo europeo, ma anche in Serie A gli uomini di Mourinho non sono stati all’altezza della situazione. La società giallorossa è sempre al lavoro per essere protagonista anche sul fronte calciomercato.

Così nella sessione invernale di calciomercato potrebbero arrivare rinforzi in casa giallorossa con la richiesta dello stesso allenatore portoghese per un centrocampista e un terzino destra. E, come svelato dall’edizione de “La Repubblica” lo Special One avrebbe espresso il desiderio di avere il giocatore della Sampdoria, Bartosz Bereszynski: il club blucerchiato chiede almeno 7-8 milioni di euro.

Saranno settimane importanti per la Roma visto che la stagione non è iniziata nel migliore dei modi con numerose sconfitte, anche cocenti in Conference League.