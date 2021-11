Serie A, il tecnico rischia grosso: è già pronto l’ex Inter

Una scelta a sorpresa, all’orizzonte, per la società di Serie A che sta valutando il possibile avvicendamento in panchina

La Serie A ha aperto la 12a giornata di campionato con Empoli-Genoa. Una giornata che vedrà, al vertice, diversi scontri fondamentali per la corsa scudetto. Non solo, però, visto che un club in particolare starebbe valutando il drastico cambio alla guida tecnica, già nelle prossime ore. Si tratta dello Spezia, con Thiago Motta che non è mai stato tanto in bilico. Il club ligure non è chiaramente soddisfatto dagli 8 punti nelle prime 11 giornate e l’operato dell’ex centrocampista non sta convincendo i vertici societari.

In tal senso, quella che vivrà oggi in casa contro il Torino, potrebbe anche essere l’ultima panchina di Thiago Motta come tecnico dello Spezia. L’indizio di calciomercato arriva dai bookmakers che puntano a 1.25 la quota per l’esonero dell’attuale allenatore. Uno scenario che vede, all’orizzonte, il possibile erede in netta pole position per guidare i liguri da qui alla fine della stagione.

Spezia, Thiago Motta trema: ecco l’erede

Thiago Motta out, per lo Spezia potrebbe presentarsi Walter Zenga come possibile erede dell’ex nazionale azzurro.

L’esperto allenatore, attualmente svincolato dopo l’avventura l’anno scorso a Cagliari, potrebbe essere il nome giusto per approdare allo Spezia.

Situazione dunque in divenire, Thiago Motta può lasciare posto a Zenga: decisiva la difficile sfida contro il Torino.