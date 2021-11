Juventus, infortunio last minute: non convocato per la Fiorentina

Infortunio nelle ultime ore per un titolare della Juventus che salterà la gara di oggi con la Fiorentina: non è stato convocato

Non arrivano buone notizie in casa Juventus. I bianconeri cercano il riscatto in Serie A dopo i due ko consecutivi ma per quest’oggi dovranno fare a meno di un titolarissimo nella sfida contro la Fiorentina. A causa di una contusione al costato, infatti, non ci sarà Wojciech Szczesny. Il polacco non è stato neanche convocato e pertanto al suo posto giocherà Mattia Perin. Tra i convocati c’è quindi Israel della formazione Under 23.