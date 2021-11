Scambio in Serie A: la Juventus sacrifica Kulusevski

Dejan Kulusevski non è più intoccabile e può finire in un suggestivo scambio con il club di Serie A

In attesa di scendere in campo per il big match contro la Fiorentina, fondamentale per tentare di risalire una classifica deficitaria in Serie A, la Juventus guarda con grande attenzione al futuro. Un futuro che potrebbe vedere cambiamenti importanti alla rosa allenata da Massimiliano Allegri, già nel mese di gennaio. Il calciomercato invernale, tra i diversi profili in uscita, può registrare anche l’addio di Dejan Kulusevski. Il fantasista ex Parma ed Atalanta sta deludendo anche con Allegri e non riesce a trovare la sua dimensione in bianconero.

Ecco quindi che un addio già a gennaio resta un’opzione più che valida per il calciatore svedese, vista anche la scadenza non poi troppo lontana (2023) con la ‘Vecchia Signora’. Secondo quanto sottolineato da ’90min.com’, la pista che potrebbe diventare concreta per la partenza di Dejan Kulusevski dalla Torino bianconera porta, nuovamente, a Bergamo.

Juventus, addio Kulusevski: scambio con Gasperini

Gian Piero Gasperini gradirebbe il ritorno del talentuoso trequartista che alla Juventus non ha quasi mai brillato nè giocato con costanza nell’undici titolare. Ecco dunque che all’orizzonte si presenterebbe l’ipotesi ritorno all’Atalanta per Kulusevski, coi nerazzurri ben disposti a riaccoglierlo e la Juventus che non ritiene più incedibile il classe 2000.

Valutato intorno ai 40 milioni, Kulusevski potrebbe entrare in uno scambio, alla pari, con uno dei gioielli di Gasperini da tempo sul taccuino dei vertici bianconeri. Quel Robin Gosens che ha segnato 2 reti e siglato 1 assist in 8 apparizioni stagionali.

Situazione dunque in divenire: l’asse Torino-Bergamo può infiammarsi, Kulusevski da Gasperini per Gosens alla corte di Allegri.