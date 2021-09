Kulusevski può portare il bomber: super scambio in Serie A!

Kulusevski possibile carta sul calciomercato per la Juventus: ecco l’ipotesi di scambio in Serie A per arrivare al bomber. Cifre e dettagli

Da de Ligt e Chiesa fino a Kulusevski: i più giovani della rosa della Juventus stanno vivendo un avvio di stagione piuttosto difficile con Massimiliano Allegri in panchina. Sui primi due il tecnico toscano si è già espresso anche pubblicamente riguardo a panchine ed esclusioni, mentre la situazione dell'esterno svedese appare ancora più complicata. Kulusevski è a tutti gli effetti una riserva in questo inizio di stagione e parte dal fondo nelle gerarchie dell'allenatore. In estate si è già parlato di una sua possibile partenza, e non è affato escluso che se ne possa tornare a parlare nelle prossime sessioni di calciomercato. Ecco il possibile affare in Serie A. Tutte le cifre e i dettagli.

Calciomercato Juventus, Kulusevski per il bomber: tutti i dettagli

La Juventus ha il quarto peggior attacco della Serie A in questi primi quattro turni, davanti solo alle tre neopromosse Empoli, Venezia e Salernitana. La società bianconera, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, tornerà dunque sul mercato alla ricerca di un nuovo bomber. Si è parlato con insistenza di Icardi, e in cima alla lista di Allegri c'è anche Vlahovic. Tra i nomi circolati, però, c'è anche quello di Luis Muriel. Il colombiano piace alla Juve, che l'ha già seguito in diverse sessioni di mercato. E sul piatto potrebbe finire proprio Kulusevski.

Lo svedese, accostato ad un possibile ritorno all’Atalanta già in estate, potrebbe essere proposto da Cherubini come contropartita tecnica: entrambi sono valutati circa 35 milioni di euro. Tuttavia, resterebbe da convincere la società bergamasca a privarsi del proprio bomber. Staremo a vedere.