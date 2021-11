Calciomercato, solo 30 milioni: duello Juventus-Napoli

Juventus e Napoli continuano ad essere protagonisti in campo europeo, ma potrebbe esserci il possibile derby sul fronte calciomercato

Idee suggestive in vista della prossima stagione con Juventus e Napoli sempre molto attive sul fronte calciomercato. Pronto l’assalto in casa Real per il giocatore talentuoso di Ancelotti, che sta rendendo sotto le sue aspettative

Finora lo stesso talentuoso giocatore spagnolo Asensio ha disputato 378 minuti con i “Blancos” mettendo a segno tre gol e un assist. Finora il suo rendimento, però, non è stato all’altezza della situazione e così Ancelotti continua a preferirgli altri giocatori, come Lucas Vazquez o Fede Valverde, che contribuiscono a dare più intensità alla squadra.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, beffa targata Ancelotti: addio ai bianconeri

Per restare aggiornato e dire la tua su tutte le ultime news di calciomercato, le curiosità e non solo, seguici sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, affare choc col Chelsea: tutti i dettagli

Dopo cinque anni vissuti a Madrid, anche lo stesso presidente Florentino Perez si aspettava il suo passo in avanti per consacrarsi tra i migliori al mondo. In caso di offerta importante, circa sui 30 milioni, lo stesso club spagnolo potrebbe pensare alla sua cessione. Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” sono molto interessati al talentuoso spagnolo Napoli e Juventus.

Juventus e Napoli sono molto attive in vista della prossima stagione per arrivare a giocatori di assoluto valore in grado di fare la differenza. Asensio non sembra essere più felice a Madrid, ecco che potrebbe esserci l’addio.