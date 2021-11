L’Inter vince il derby di mercato col Milan: erede a costo zero

L’Inter comincia a muoversi per il sostituto del big. A farne le spese il Milan, avversario nel derby di domani sera

Inter obbligata a muoversi per l’erede, considerato che la strada verso il rinnovo si è fatta assai impervia. I nerazzurri avrebbero buttato l’occhio in Francia, su un talento da tempo nel mirino del Milan.

Giovane e molto promettente, già pure capitano. A lui l’Inter potrebbe affidare la pesante eredità di Marcelo Brozovic. Qualora ovviamente il croato, in scadenza a giugno, andasse via a costo zero. E oggi questa possibilità è concreta visto che la distanza tra domanda (6 milioni netti) e offerta (circa 5 per tre anni) non è irrilevante, come spiegato da Calciomercatoweb.it. A pesare sulla trattativa anche le commissioni per l’entourage e l’ombra di ricchi club europei quali Manchester United, Tottenham di Conte e Paris Saint-Germain.

Per Brozovic, inoltre, si tratterà dell”ultimo grande contratto della carriera, per cui punta a monetizzare al massimo il suo valore ormai riconosciuto e apprezzato a livello internazionale. Pure il suo possibile sostituto è in scadenza, il nome non fatto e che facciamo ora è quello di Kamara del Marsiglia.

Calciomercato Inter, Kamara per il dopo Brozovic: l’offerta per battere il Milan

Kamara ha solo 21 anni ma già una buona esperienza a grandi livelli. Centrocampista fisico e tecnico, all’occorrenza può agire anche al centro della difesa. Sulle sue tracce, in maniera concreta, c’è il Milan ma l’Inter può battere i cugini rossoneri – avversari domani sera nel derby – con un quinquennale da 3 milioni di euro netti.

A.R.