Allegri non si nasconde e punge: “Deve fare molto di più”

Un ultimatum in piena regola quello lanciato da Massimiliano Allegri al big della Juventus: ecco lo scenario per il futuro

All’orizzonte la complicata sfida all’Allianz Stadium contro la Fiorentina di Italiano. La Juventus deve tornare a macinare punti anche in Serie A e, dopo aver conquistato in anticipo l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, la squadra gigliata può rappresentare una svolta per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. Proprio Allegri che ha da poco parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro i viola, arrivando a rilasciare dichiarazioni tutt’altro che confortanti per quanto riguarda uno dei suoi big maggiormente deludenti nelle ultime settimane.

Si tratta di Adrien Rabiot, già accostato alle cessioni la scorsa estate e che adesso è chiamato a dare risposte immediate all’allenatore livornese. Sulla domanda sul potenziale di Adrien Rabiot, Allegri non ha avuto dubbi lanciando una frecciata dal sapore di ultimatum al francese: “Penso sia inutile parlare del potenziale, Adrien deve fare molto di più. È semplice”.

Juventus-Rabiot: ultima chance

Una chiarissima ultima chiamata per l’ex talento del PSG che quest’anno non sta brillando agli ordini del tecnico toscano.

Sono 10 le presenze accumulate fino ad ora, con 1 assist e 671′ in campo. Numeri e prestazioni che lasciano insoddisfatto Allegri.

La cessione del 26enne transalpino, nel caso non arrivi una svolta in campo, che resta un’opzione valida vista anche la scadenza contrattuale con la Juventus ferma al 30 giugno 2023.