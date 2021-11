Calciomercato Juventus, colpo in difesa da Mourinho: occhio all’Inter

La Juventus potrebbe mettere nel mirino Roger Ibanez, difensore centrale della Roma di Josè Mourinho: attenzione anche all’Inter di Simone Inzaghi

Non è un periodo particolarmente facile per la Roma di Josè Mourinho che, dopo il 6-1 subito in Norvegia per mano del Bodo/Glimt sta avendo qualche difficoltà di troppo nella gestione delle gare e, in questo tour de force di ottobre/novembre, l’unica vittoria finora è arrivata soltanto in casa del Cagliari di Walter Mazzarri grazie alla super prestazione di Lorenzo Pellegrini. Nei giallorossi però sta spiccando un altro giocatore: stiamo parlando di Roger Ibanez, difensore centrale brasiliano arrivato alla Roma dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il centrale di Josè Mourinho si sta rivelando uno dei giocatori più continui a disposizione dello Special One. Non solo, Ibanez sta vivendo anche una stagione da goleador: prima il gol a Cagliari, poi il pareggio in extremis di ieri sera all’Olimpico contro il Bodo. Inoltre, c’è da sottolineare la super marcatura su Victor Osimhen in occasione d Roma-Napoli, terminata a reti bianche fra le due grandi del nostro calcio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa targata Ancelotti: addio ai bianconeri

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Rinnovo Brozovic, ancora distanza con l’Inter: le ultime

Calciomercato Roma, Ibanez nel mirino della Juventus

Queste prestazioni fanno di Ibanez un giocatore di assoluta importanza anche in sede di calciomercato per la Roma che lo valuta almeno 25-30 milioni di euro. Il giocatore brasiliano potrebbe infatti finire nel mirino della Juventus di Max Allegri, a caccia di energie fresce nel reparto difensivo.

Attenzione anche all’Inter di Simone Inzaghi per la prossima estate nel caso in cui Stefan de Vrij, difensore centrale olandese, dovesse lasciare la Beneamata visto il contratto in scadenza nel 2023.