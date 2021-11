Inter, rinnovo Brozovic in bilico | L’agente esce allo scoperto

L’Inter si prepara per il derby con il Milan. Intanto tiene banco la questione dei rinnovi contrattuali

A Milano cresce l’attesa per il derby di domenica. Un match entusiasmante che può significare molto per la lotta scudetto: il Milan, avanti di sette lunghezze, ha l’occasione di allungare sui cugini. L’Inter invece, ha la possibilità di ritornare vicino al vertice approfittando dell’ottimo momento di forma.

Simone Inzaghi sta costruendo una squadra in grado di arrivare facilmente al gol: sono già 28 le reti realizzate in Serie A e ben dodici giocatori andati a segno. Se si considera anche le Champions League, i sei gol segnati allo Sheriff fanno salire il bottino a 34 reti, siglati da quindici marcatori diversi. Tra loro figurano anche Brozovic e Barella, alle prese con i rispettivi rinnovi contrattuali. Del croato, ha parlato il suo procuratore Marko Naletilic.

Inter, l’agente di Brozovic parla dei rinnovi di Brozovic e Barella

Marcelo Brozovic è uno dei pilastri di Simone Inzaghi. In stagione ha realizzato un gol e due assist, regalando prove di altissima intensità alla squadra. Marko Naletilic, intervenuto a ‘Radio Sportiva’, crede che il suo assistito possa rimanere in nerazzurro: Spero che il rinnovo possa arrivare, Brozovic è un punto di riferimento dell’Inter.”Anche Barella sta trattando per il prolungamento del suo contratto, la cui scadenza è attualmente prevista per giugno 2023.

Il procuratore di Brozovic ritiene che al momento ci sia una difficoltà economica nel mercato: “La scorsa estate si è visto che senza forza economica è difficile – sostiene Naletilic – ma molto dipende anche dai calciatori stessi perchè non conta soltanto l’aspetto economico.” Su Barella, il cui rinnovo è stato ufficializzato oggi, ha poi aggiunto: “L’Inter deve tenerlo, è fortissimo e giovane”.