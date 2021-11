Italia, i 28 convocati di Mancini: new entry dalla Serie A

Ecco i convocati scelti da Roberto Mancini in vista del doppio impegno di qualificazione al mondiale in Qatar

Il CT Roberto Mancini ha scelto i 28 convocati in vista del doppio impegno dell’Italia con Svizzera e Irlanda del Nord, in programma il 12 novembre a Roma e il 15 novembre a Belfast.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

In vista delle due partite valide per la qualificazione al Mondiale in Qatar, dove i campioni d’Europa si giocheranno il primo posto nel gruppo C, c’è una new entry: Tommaso Pobega riceva la prima chiamata con la Nazionale maggiore. Torna a Coverciano anche Sandro Tonali a distanza di un anno dall’ultima chiamata. Ecco i 28 convocati scelti da Roberto Mancini.

I 28 convocati scelti da Mancini: prima volta per Pobega, torna Tonali

LEGGI ANCHE>>>Juventus, verso la rescissione del contratto: ecco l’ostacolo

Portieri:Donnarumma, Cragno, Meret, Sirigu; Difensori: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Calabria, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Mancini; Centrocampisti: Barella, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Pobega, Tonali, Zaniolo; Attaccanti: Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne, Raspadori.