La Juventus passa al 91′ contro la Fiorentina: la decide Cuadrado

La Juventus era attesa questa sera dalla prova Fiorentina. Ecco com’è andata per la squadra di Massimiliano Allegri

La Juventus, dopo la reazione contro lo Zenit in Champions League, era attesa dalla prova Fiorentina in campionato.

Una partita fondamentale per la classifica, con i bianconeri che ora non possono davvero più sbagliare se vogliono accorciare sulla vetta e i primi posti. Di fronte ad Allegri, però, una Fiorentina in buono stato fisico e che ha dimostrato le sue qualità in quest’inizio di stagione. La partita è bloccata e vede poche occasioni da una parte e dall’altra, tanto che all’88esimo sono solo due i tiri in porta.

Juventus-Fiorentina, Cuadrado entra e decide la partita

L’occasione migliore della partita capita sui piedi di Federico Chiesa. Dopo un’azione caparbia, l’ex Viola scarica un tiro devastante di collo pieno che spacca la traversa. Al 73esimo, l’evento che cambia la partita: Milenkovic viene espulso per somma di ammonizione. Da qui inizia un vero e proprio forcing da parte dei bianconeri e alla fine arriva anche il gol. Juan Cuadrado, infatti, porta a termine una grande azione personale con un tiro di destro deviato da Biraghi che entra in rete. Finisce così, 1-0: la decide Cuadrado al 91esimo.