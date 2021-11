Serie A, 12a giornata: l’Atalanta batte e inguaia il Cagliari

Continua il dodicesimo turno di Serie A. Sabato sera in campo Cagliari e Atalanta. Juventus e Spezia vittoriose nel pomeriggio

La dodicesima giornata di Serie A è entrata nel vivo con le partite del sabato. Dopo il 2-2 tra Empoli e Genoa, costato la panchina a Ballardini, sono scese in campo la Juventus e l’Atalanta, in piena lotta per il quarto posto. Le due squadre, che si affronteranno il prossimo 27 novembre, hanno sconfitto rispettivamente la Fiorentina e il Cagliari.

Il match della ‘Sardegna Arena’ è iniziato poco dopo il gol di Cuadrado, decisivo nel finale di Juve-Fiorentina. Mazzarri, ultimo in classifica, ha messo in campo una squadra ordinata ed è rimasto in partita per tutti i 90 minuti. Al gol a freddo di Pasalic, ha risposto subito Joao Pedro. Zapata ha poi riportato i nerazzurri in vantaggio poco prima dell’intervallo. Nella ripresa gli uomini di Gasperini hanno resistito e portato a casa i tre punti.

Cagliari-Atalanta 1-2: tabellino e classifica aggiornata

CAGLIARI-ATALANTA 1-2

6′ Pasalic, 27′ Joao Pedro, 43′ Zapata

CLASSIFICA Serie A

Napoli 31, Milan 31, Inter 24, Roma 19, Atalanta 22*, Lazio 18, Fiorentina* 18, Juventus* 18, Empoli* 16, Hellas Verona 15, Bologna 15, Sassuolo 14, Torino* 14, Udinese 11, Spezia* 11, Sampdoria 9, Venezia 9, Genoa* 9, Salernitana 7, Cagliari 6*.

*Una partita in più