Roma, furia Mourinho sugli arbitraggi: “Meglio se sto zitto”

Jose Mourinho non ha nascosto la rabbia verso gli arbitraggi delle ultime settimane dopo la gara contro il Venezia

È una domenica da dimenticare per la Roma, che ha rimediato un altro ko in campionato perdendo per 3-2 a Venezia. I giallorossi avevano subito la rete di Caldara al terzo minuti ma senza abbattersi hanno ribaltato il risultato grazie a Shomurodov e Abraham nel finale del primo tempo. Nella ripresa però il Venezia ha effettuato un controsorpasso grazie ai gol di Aramu si rigore e Okereke al 74′.

Roma, Mourinho contro gli arbitri: “Meglio se non parlo”

Jose Mourinho non ha nascosto la sua rabbia nel post gara e in particolare è stato piuttosto polemico verso le decisioni arbitrali di oggi e anche delle scorse settimane. Di seguito sono riportate le sue parole rilasciate ai microfoni di ‘Dazn’.

“Rigore? Preferisco non parlarne. Le regole sono fatte per chi capisce poco di calcio, per chi non ha giocato o allenato. Loro sono i potenti, poi c’è l’interpretazione della regola. Alla fine della stagione il dubbio pesa. Quando gli episodi si accumulano settimana su settimana e paragoni le situazioni simili pensi che è meglio stare zitto. Mi sono chiesto il perché e ho risposto ma non posso parlare”.