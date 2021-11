Napoli-Verona, le parole di Spalletti: “Potevamo fare di più”

Le parole di Spalletti al termine di Napoli-Verona. Azzurri ancora imbattuti nonostante il pari, il mister si complimenta con gli avversari

Il Napoli ha pareggiato la sua seconda partita in campionato. Spalletti mantiene l’imbattibilità ma rischia di non essere più in testa dopo il derby tra Milan e Inter. I partenopei non sono riusciti a superare l’ostacolo Verona, sempre più rivelazione del campionato.

Giovanni Simeone, sette gol nelle ultime quattro partite, ha gelato il ‘Maradona’ dopo tredici minuti. Non si è fatta attendere la risposta di Di Lorenzo, abile nel pareggiare al ’18. Successivamente, il Napoli non è riuscito a trovare il varco giusto, nonostante gli inserimenti di Mertens, Ounas e Petagna, entrati nel finale. L’assalto azzurro ha portato gli scaligeri a chiudere il match in nove uomini ma questo non è bastato a raggiungere il pari. Nel post partita, Spalletti ha elogiato gli avversari, ora a tre punti dalla zona Europa League.

Napoli-Verona, Spalletti sul match: “Dovevamo fare di più”

In attesa del derby, il Napoli sale a 32 punti in classifica. Spalletti è rammaricato per non aver regalato una gioia ai tifosi: “Mi dispiace di non aver vinto, soprattutto per gli ultras azzurri, però non è facile fare sempre risultato – aggiunge l’ex Roma e Inter – ci è mancato qualcosa stasera ma la squadra è stata compatta.” Secondo il mister il Napoli ha peccato di rapidità e concretezza.

Spalletti accetta il pareggio e non recrimina per un presunto rigore su Osimhen: “L’arbitro mi ha detto che lo hanno riguardato e quindi non posso dire nulla – continua il mister – dovevamo e potevamo fare di più. Dobbiamo essere consapevoli che siamo competitivi e abbiamo una società di alto profilo.”