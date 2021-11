Juventus e Milan insidiano la Roma: maxi lotta per il colpo dal Real Madrid

Si infiamma la lotta di calciomercato per l’esterno di proprietà del Real Madrid: sfida tra club di Serie A

La Roma sta vivendo una stagione di alti e bassi e vuole rialzarsi in maniera definitiva in queste settimane per competere pe posizioni importanti in questa Serie A. Intanto la società continua a lavorare per il futuro e ci sono sicuramente degli accorgimenti da fare per rendere la rosa ancor più forte e garantire maggiori alternative al tecnico Jose Mourinho.

Calciomercato, Juventus e Milan insidiano la Roma per il colpo Vazquez

Il club giallorosso ha messo nel mirino Lucas Vazquez, ala che sembra essere in uscita dal Real Madrid. Sulle sue tracce però non c’è solo la Roma ma è pronta una lotta tutta italiana. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, infatti, sulle sue tracce ci sarebbero anche altri due club italiani.

Potrebbe pensarci la Juventus, visto che Allegri sarebbe alla ricerca di un nuovo esterno per schierare poi Chiesa come attaccante nel 4-4-2. Anche il Milan potrebbe farsi avanti in quanto in questo momento non ha tante alternative a destra e potrebbe pensare di ingaggiare lo spagnolo.

Pronta dunque una lotta tutta italiana nelle prossime sessioni di calciomercato per ingaggiare l’esterno del Real Madrid: Juventus e Milan provano a insidiare la Roma.