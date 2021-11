Calciomercato, la Juventus cambia idea: maxi sconto o addio

La Juventus pianifica le prossime strategie di calciomercato, con un inatteso cambio di programma: addio sempre più probabile

La vittoria allo scadere sulla Fiorentina grazie al gol di Juan Cuadrado rilancia, in Serie A, la Juventus di Allegri. I bianconeri intendono continuare a macinare punti per tentare un clamoroso ritorno ai vertici del calcio italiano, con Milan e Napoli che sono al momento al primo posto. Dal campo al calciomercato il passo è breve ed è per questo che il ds Cherubini sta già valutando le prossime mosse per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

In tal senso, nella gara contro la squadra di Italiano, un big ha mostrato evidenti e costanti segni di calo. Una prestazione fiacca e poco convincente, quella di Alvaro Morata, con la ‘Vecchia Signora’ tutt’altro che convinta nel riscattare per 35 milioni il bomber spagnolo. Ecco che la dirigenza bianconera avrebbe quindi deciso di cambiare strategia riguardo al futuro della punta di proprietà dell’Atletico Madrid.

Juventus, dietrofront Morata: la nuova strategia

L’idea della Juventus sarebbe un vero e proprio ‘aut aut’ da sottoporre all’Atletico Madrid di Simeone.

O i ‘Colchoneros’ acconsentiranno ad un fortissimo sconto per il riscatto (non più a 35 milioni) di Morata, o lo spagnolo tornerà a Madrid dove non rientra nei piani del ‘Cholo’.

Sono 20 i milioni, infatti, che la Juventus avanzerebbe per riscattare il bomber, nè uno più nè uno meno: la palla passa al club iberico.