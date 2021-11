Serie A, Milan-Inter: le formazioni UFFICIALI del derby

Milan-Inter, le formazioni ufficiali del derby di Milano. Fischio di inizio ore 20.45, arbitro Doveri

Il dodicesimo turno di Serie A propone il derby scudetto tra Milan e Inter. I nerazzurri inseguono i cugini, così come non accadeva dal 2016. Pioli ha l’opportunità di lasciare i cugini indietro di ben dieci punti. Non sarà facile, vista l’ottima forma di cui gode l’Inter, dimostrata anche in Moldavia.

Le due squadre si sfidano davanti ad uno stadio finalmente sold out (57mila presenze). Pioli spera che Ibrahimovic possa segnare il classico gol dell’ex e si affida a lui in attacco. Simone Inzaghi punta sulla coppia Lautaro-Dzeko e su un collettivo in grado di portare a segno 12 uomini in Serie A.

Milan-Inter, le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Tonali, Kessie; Krunic, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

INTER (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. Allenatore: Inzaghi