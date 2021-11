Milan-Inter anche sul calciomercato: la big lo scarica, duello di fuoco

Milan-Inter non solo sul campo, le due cugine sono pronte a sfidarsi anche in sede di calciomercato: la big lo scarica, duello infuocato

Il derby della Madonnina è senza dubbio uno degli incontri più affascinanti della nostra Serie A. Una lunga tradizione di campioni ha riguardato questo evento calcistico, che prescinde dalla fede per i colori. Non a caso, è osservato da tantissimi spettatori in tutto il mondo, in molti casi soltanto per passione verso questo sport.

Gli uomini di Pioli e Inzaghi condividono lo stesso obiettivo: conquistare lo scudetto. Sarà presumibilmente una lotta a tre fino al termine del campionato, insieme al roccioso Napoli di Spalletti. I nerazzurri hanno già gustato il sapore del successo e da questo punto di vista partono certamente avvantaggiati. Le pesanti partenze estive, però, non potevano non lasciare il segno. Ecco che la ‘Beneamata’ continua a guardarsi attorno in sede di calciomercato alla ricerca di ghiotte occasioni per potenziare la rosa. Potrebbe prendere vita, inoltre, una super duello con i cugini rossoneri per un giocatore ai margini di una big.

Calciomercato, la big lo manda via: derby Milan-Inter

Stando alle informazioni di ‘Marca’, il Barcellona starebbe progettando l’addio di Philippe Coutinho. Non memorabile fin dal suo approdo l’esperienza in blaugrana del brasiliano, che pare stia anche mostrando una certa insoddisfazione con alcuni atteggiamenti. Attualmente, sarebbe uno dei giocatori indesiderati e il nuovo tecnico Xavi non sembra intenzionato a puntare su di lui.

Il club spagnolo potrebbe, quindi, riprovare a cederlo durante la finestra di trasferimenti di gennaio. Milan e Inter seguono con molta attenzione la vicenda, pronte a darsi battaglia al momento giusto. Il classe ’92, d’altronde, conosce bene Milano, avendo già vestito la maglia nerazzurra, e potrebbe essere la soluzione ideale per rilanciarsi. Il prezzo si attesta sui 15 milioni di euro (contratto in scadenza giugno 2023), ma sarà imprescindibile una riduzione dell’attuale ingaggio da oltre 12 milioni di euro. Situazione da monitorare.